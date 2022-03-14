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Смольский, Лазовский и Лобастов. Белорусские биатлонисты заняли три первых места на Кубке в России

14 марта 2022 09:23
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Сразу тройной пьедестал. Белорусы отменно выступили на Кубке Союза биатлонистов России. Наши спортсмены заняли три первых места по итогам гонки преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смольский, Лазовский и Лобастов. Белорусские биатлонисты заняли три первых места на Кубке в России-1

Золото взял Антон Смольский. По результатам спринта серебряный призер олимпийских игр в Пекине имел весьма внушительный отрыв от конкурентов. Ближайший преследователь отправился на дистанцию спустя только 58 секунд после лидера. А это означало, что Смольскому достаточно было не форсировать события и бежать в свою силу. С этой задачей наш спортсмен справился на «отлично». На четырех огневых рубежах он допустил три промаха и финишировал в гордом одиночестве.

Смольский, Лазовский и Лобастов. Белорусские биатлонисты заняли три первых места на Кубке в России-4

А вот за серебро и бронзу развернулась конкурентная борьба. Все решилось на последней стойке. Наши парни были и точнее на установке, и быстрее на лыжне. Никто из российских биатлонистов не сумел составить достойную конкуренцию. Как итог – второе время дня показал Дмитрий Лазовский. Замкнул тройку сильнейших Никита Лобастов. В 11:30 начнется второй вид соревновательной программы – женский пасьют.

# Биатлон # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Фотофакт

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