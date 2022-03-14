Смольский, Лазовский и Лобастов. Белорусские биатлонисты заняли три первых места на Кубке в России

Сразу тройной пьедестал. Белорусы отменно выступили на Кубке Союза биатлонистов России. Наши спортсмены заняли три первых места по итогам гонки преследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото взял Антон Смольский. По результатам спринта серебряный призер олимпийских игр в Пекине имел весьма внушительный отрыв от конкурентов. Ближайший преследователь отправился на дистанцию спустя только 58 секунд после лидера. А это означало, что Смольскому достаточно было не форсировать события и бежать в свою силу. С этой задачей наш спортсмен справился на «отлично». На четырех огневых рубежах он допустил три промаха и финишировал в гордом одиночестве.