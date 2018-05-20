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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова перенесла операцию

20 мая 2018 09:39
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Новости Беларуси. Олимпийскую чемпионку Пхёнчхана-2018 Динару Алимбекову успешно прооперировали. Об этом сообщает спортсменка на странице в Instagram.  

«Всем тем, кто переживает, операция прошла успешно, у меня всё хорошо. Спасибо за слова поддержки!», – написала Алимбекова.  

Здоровье девушки взволновало фанатов, и они пожелали спортсменке скорейшего выздоровления.  

«Что за операция? Выздоравливайте!»,  

«Что случилось, что с плечом, почему операция?»,  

«Скорее оттуда выбирайся! Мы все с тобой! Шлю тебе обнимашки и лучи добра»,  

«Ужасы какие-то постишь. И мне интересно, на что операция, уж очень много бинтов. Надеюсь, не всё так страшно! Скорейшего восстановления!»,  

«Судя по улыбке, скоро на выписку. Поправляйся, чемпионка!».  

Согласно имеющимся сведениям, Динара Алимбекова перенесла операцию на левом плече. Причины операции и сроки восстановления пока неизвестны.  

Несколько недель назад Алимбекова в компании с тремя хорошо известными белорусскими биатлонистками посетила «Мисс Беларусь-2018». 

Кто ещё был на конкурсе смотрите здесь.  

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская

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