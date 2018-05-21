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Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею

21 мая 2018 07:11
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Новости Швеции. В ночь с 20 на 21 мая команда Швеции обыграла спортсменов из Швейцарии в финале Чемпионата мира по хоккею в Дании. Победу шведы одержали по буллитам.  

С начала матча шведы создали несколько опасных моментов, но счёт открыли швейцарцы. На 17 минуте шайбу в ворота противника забросил Нино Нидеррайтер. Однако противник не позволил долго удерживать преимущество. Уже на 18 минуте Густав Нюквист отправил шайбу в верхний угол ворот Леонардо Дженони – 1:1.  

Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею-1

Фото: new-iihf.com  

На 24 минуте Тимо Майер вновь вывел команду Швейцарии вперёд. В этот раз шведам потребовалось более 10 минут, чтобы сравнять счёт. После длительной осады на 35 минуте Мика Зибанежад сумел отправить шайбу в ворота швейцарцев – 2:2.  

После игра шла аккуратно и ни одна команда не могла взять очко. Титул чемпионов мира по хоккею решился в серии буллитов. Швейцарцы забили первыми, но потом шведы реализовали третий и четвёртый броски. Итог – 3:2 в пользу команды Швеции.  

Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею-4

Фото: new-iihf.com  

Для шведов это второй титул подряд. В 2017 году команда Швеции тоже в серии буллитов одолела хоккеистов из Канады.  

Стоит отметить, что на этом турнире команда Швеции не проиграла ни один матч. В группе «А» они сыграли с командами Беларуси (5:0), Чехии (3:2), Франции (4:0), Австрии (7:0), Словакии (4:3 ОТ), Швейцарии (5:3), России (3:1). В четвертьфинале хоккеисты из Швеции победили Латвию (3:2), а в полуфинальном матче всухую одолели США (6:0).  

Хоккеисты из Беларуси на Чемпионате мира в Дании проиграли семь из семи игр и покинули элитный дивизион.  

# Чемпионат мира по хоккею # Нино Нидеррайтер # Густав Нюквист # Леонардо Дженони # Тимо Майер # Мика Зибанежад

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