Сборная Швеции второй год подряд выиграла ЧМ по хоккею

Новости Швеции. В ночь с 20 на 21 мая команда Швеции обыграла спортсменов из Швейцарии в финале Чемпионата мира по хоккею в Дании. Победу шведы одержали по буллитам. С начала матча шведы создали несколько опасных моментов, но счёт открыли швейцарцы. На 17 минуте шайбу в ворота противника забросил Нино Нидеррайтер. Однако противник не позволил долго удерживать преимущество. Уже на 18 минуте Густав Нюквист отправил шайбу в верхний угол ворот Леонардо Дженони – 1:1.

Фото: new-iihf.com

На 24 минуте Тимо Майер вновь вывел команду Швейцарии вперёд. В этот раз шведам потребовалось более 10 минут, чтобы сравнять счёт. После длительной осады на 35 минуте Мика Зибанежад сумел отправить шайбу в ворота швейцарцев – 2:2. После игра шла аккуратно и ни одна команда не могла взять очко. Титул чемпионов мира по хоккею решился в серии буллитов. Швейцарцы забили первыми, но потом шведы реализовали третий и четвёртый броски. Итог – 3:2 в пользу команды Швеции.

Фото: new-iihf.com