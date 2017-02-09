Вера Лапко: факты о победе «как у Азаренко», мечтах и Серене Уильямс

Новости Беларуси. 11 и 12 февраля в «Чижовка-Арене» пройдет престижный международный женский теннисный турнир – Кубок Федерации. Команда Беларуси скрестит ракетки со сборной Нидерландов. В этом сезоне белорусские теннисистки впервые смогли войти в восьмерку сильнейших мировых команд. Мы знакомим вас с белорусскими теннисистками, которые сыграют на турнире, – об Александре Саснович и Ольге Говорцовой мы уже писали. Сейчас мы собрали факты о 18-летнем игроке сборной – Вере Лапко. Корреспондент СТВ уже однажды узнал, как проходят тренировки спортсменки.

Фото: veralapko

До тенниса занималась фигурным катанием До прихода в теннисную секцию Вера Лапко занималась фигурным катанием, на которое родители отвели ее в 4 года. Девочка показывала хорошие результаты на катке. Но тренеры сказали, что этот спорт не подходит маленькой Вере, потому что она слишком высокая для него. Вера вспоминает: она действительно быстро росла в детстве – могла за год вытянуться на 10 сантиметров. После ухода из фигурного катания спортсменка пришла на тренировку к старшему брату, который занимался теннисом. Так Вера полюбила этот вид спорта.

С братом. Фото: nikita_lapko1993

В 17 лет выиграла Australian Open для юниоров В начале 2016 года Вера Лапко стала чемпионкой юниорского турнира Australian Open. Среди белорусок такое достижение есть только у экс-первой ракетки мира – Виктории Азаренко, которая завоевала титул в 2005 году. Отправляясь на соревнования, Вера увидела фото юной Азаренко и твердо решила повторить ее успех. Вера Лапко сказала, что «стране нужен кто-то после Азаренко». Кстати, Виктория поздравила Веру с победой на своей странице в твиттере.

Фото: veralapko

За эту победу не получила денег Несмотря на то, что теннис считается одним из самых денежных видов спорта, после победы на этом турнире Вера не получила никакого денежного приза. Среди юниоров соревнования проводятся на интерес, и деньги за призовые места не выплачивают. Вера Лапко признавалась, что не была расстроена, потому что для нее сейчас приоритетом является профессиональный рост, приобретенный опыт и удовольствие, которое приносит теннис. Спортсменка решила, что подумает о финансовых вопросах чуть позже.

Фото: veralapko

Хочет до 19 лет попасть в топ-50 Мечта Веры – до 19 лет войти в топ-пятьдесят мирового рейтинга. Девушка, к слову, не называет это главной целью на 2017 год, но ставит для себя задачу активно двигаться вверх по таблице. По словам Лапко, важнее, чем победы, в теннисе является прогресс. Вера верит в то, что она сможет достичь высоких результатов в этом виде спорта.



С коллегами по команде и тренером. Фото: veralapko

Нет кумиров в мире тенниса Девушка старается никого не идеализировать. Ей нравится наблюдать за игрой некоторых спортсменок. К их числу Вера отнесла Азаренко и Уильямс. Однако Вера отмечала, что многие ее ровесницы-теннисистки надеются, что когда они начнут играть во взрослых профессиональных турнирах, Уильямс уже завершит карьеру. Сейчас Уильямс 35 лет, в одном интервью наша Вера говорила, что не удивится если Серена будет играть до 45 лет.

Фото: veralapko

Более 2,5 тысяч подписчиков в Instagram Вера радует своих подписчиков регулярными постами в Instagram. Чаще всего девушка постит фотографии с тренировок и турниров. Перед новым годом Вера подвела итоги 2016 и призналась, что это был очень трудный и «длинный» год, во время которого удалось пройти через все. Теннисистка благодарила всех людей, которые были рядом с ней – тренера, маму, брата, спонсоров. Подписчики еще в конце прошлого года пообещали, что будут следить за карьерой спортсменки и болеть за нее.