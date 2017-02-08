Тут шанс есть у всех: 19 соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба»

Новости Беларуси. Участники «Золотой шайбы» раскаляют лед «Чижовка-арены». 19 городские соревнования среди детей и подростков по хоккею собрали сотни перспективных спортсменов, которые в эти дни стараются показать максимальный результат своих годовых тренировок.

8 февраля прошло три напряженные игры.

Зрители, тренеры и болельщики замечают, как вместе с участниками каждый год растет уровень соревнований. Все больше юных хоккеистов благодаря «Золотой шайбе» получают путевку в большой спорт.

Дмитрий Басков, главный тренер детской ХК «Грифоны» Центрального района Минска:

Тут шанс есть у всех. И у детей, которые в принципе не занимаются хоккеем, и у детей, которые занимаются в школах, но не получают игровой практики.

Павел Козловский, главный тренер детской ХК «Партизан» Партизанского района Минска:

Такая практика существует. Детишек тут просматривают, отбирают куда-то. Некоторые попадают в спортшколы.

В финальном этапе городского турнира принимают участие 18 любительских команд,

которые стали победителями районных соревнований в младшей и старшей возрастных группах. За команду «Грифоны» Центрального района играет младший сын главы государства Николай Лукашенко, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.