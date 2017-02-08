Буду стараться на все силы ехать: итоги минского этапа «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. «Снежный снайпер» выходит на финишную прямую. Уже через полторы недели в Раубичах стартует финал республиканских соревнований среди детей и подростков на призы Президентского спортивного клуба. А пока сотни школьников со всей страны пытаются преодолеть отборочные туры. 8 февраля городской этап завершился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внимательно вглядитесь в эти лица: возможно, через несколько лет кто-то из этих ребят будет защищать цвета белорусского флага на мировых биатлонных первенствах.

«Снежный снайпер» только на афише соревнование любителей.

На дистанции же все по-настоящему: и обмундирование, и стрельба, и жажда победы. Маша принимает участие в этом первенстве третий год, и стабильно побеждает. 12-летняя лыжница и сегодня стала лучшей в городе.

Мария Глечик:

Сегодня у нас была смешанная эстафета, мальчики и девочки. Я пробежала на все свои 100%. Хотелось бы ровняться на Дарью Домрачеву, она, можно сказать, идеал.

Соревнование «Снежный снайпер» проходит уже в 10 раз и, по традиции, спутником спортсменов становится солнечная погода.

Правда, в этот раз дополнительный стимул бежать быстрее – крепкий минус.

Алена Сырова, СТВ:

Очевидно, что спорсменам, которые сейчас бегут на трассе, совершенно не холодно – их греет соревновательный, здоровый дух. Ну, а тем, кто как я пришел поболеть и понаблюдать за соревнованиями, чтобы не замерзнуть остается греться в спальниках, благо они здесь повсюду.

В таких же «коконах» греются и спортсмены после финиша. Кстати, вернувшийся в Беларусь мороз не внес коррективы и в график самих соревнований.

Анатолий Максимюк, главный судья соревнований «Снежный снайпер»:

Дистанция у каждого возраста своя. Младшая группа (дети 2005-2006 года рождения) бегут 1800 метров. Средняя группа бежит 2 километра 400 метров. А старшие дети ­– 3 километра.

Всего же дистанцию преодолели 70 юных спортсменов. Среди них и Арсений. Едва завершился городской этап, а юноша уже строит смелые планы на республиканский.

Арсений Штундер:

Постараюсь выиграть. Но не знаю, как получится. Буду стараться на все силы ехать.

18 и 19 февраля в Раубичах пройдет заключительный этап соревнований, где конкуренцию Арсению и Маше составят лучшие из лучших стрелков и лыжников изо всех уголков Беларуси.