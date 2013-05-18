Велопарад в Минске приурочили ко Дню работника физической культуры и спорта

Новости Беларуси. Сотни велосипедистов проехали сегодня, 18 мая, по улице Притыцкого в Минске. Велопарад приурочили ко Дню работника физической культуры и спорта.

На гоночные старты вышли как любители, так и спортсмены. Финишировал заезд у Ледового дворца, где и прошла основная часть праздника. Здесь чествовали лучших работников спортивной сферы, обучали технике велосипедного туризма.

Сегодня Минск вот уж действительно превратился в город велосипедистов: они соревновались в скорости на одной из главных магистралей столицы. ГАИ специально для них перекрыло автодвижение.

От старта до финиша с ветерком проехались около 300 человек. Причем, от мала до велика. На двухколесный транспорт сегодня, казалось, сели все.

Колонна велосипедистов проехала несколько километров до Ледового дворца, тем самым окончательно открыв велосезон.

Катались еще и с музыкой. Шоу-программу подготовили минские школьники. У сцены трюки велосипедистов, на ней — танцы и песни. Все о том же.

Наталья Проскурова, заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню работника физической культуры и спорта. В нем участвуют более 300 детей, которые сели на велосипед.

Ну а главные герои праздника — учителя физкультуры, лучшие из них — сегодня получали награды. За плодотворную работу. Физруки — как называют их по старинке — и учеников своих привели. Самые спортивные школьники поднимали гирю. Десять кило тридцать раз — одной правой.

Рядом — перетягивали канат. По этой дисциплине устроили настоящее соревнование. Помогали — правда, только словом - тянуть и родители. Без них справлялся Антон. В шахматах пятиклассник лучший в школе. И здесь на вопрос, как успехи, ответил не задумываясь.

Пятиклассник:

Хорошие. Как видите: два боя уже выиграл вот у этого умного. Я стараюсь.

Посоревноваться в меткости мог каждый желающий. Работала площадка для дартса. В атмосферу праздника окунулись и случайные прохожие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.