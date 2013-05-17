В минском Дворце спорта - этап Кубка мира по художественной гимнастике с участием 27 спортсменок

Новости Беларуси. Первые медали разыграли сегодня на седьмом этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Церемония открытия прошла во Дворце спорта.
В Минске престижные соревнования принимают уже в пятый раз. 27 стран-участниц, 44 спортсменки-личницы и 8 команд в групповых упражнениях.
Белорусский этап собрал мировую элиту в этом виде спорта. Сильный состав и национальной сборной нашей страны.
К слову, состязания такого уровня — это признание спортивного авторитета страны на международной арене и одновременно подтверждение лидерства белорусской школы художественной гимнастики.
Традиционно Этап Кубка мира завершится белорусским «ноу-хау» - грандиозным спектаклем «Шоу звёзд мировой художественной гимнастики», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.