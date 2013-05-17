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В минском Дворце спорта - этап Кубка мира по художественной гимнастике с участием 27 спортсменок

17 мая 2013 07:56
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Новости Беларуси. Первые медали разыграли сегодня на седьмом этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Церемония открытия прошла во Дворце спорта.

В Минске престижные соревнования принимают уже в пятый раз. 27 стран-участниц, 44 спортсменки-личницы и 8 команд в групповых упражнениях.

Белорусский этап собрал мировую элиту в этом виде спорта. Сильный состав и национальной сборной нашей страны.

К слову, состязания такого уровня — это признание спортивного авторитета страны на международной арене и одновременно подтверждение лидерства белорусской школы художественной гимнастики.

Традиционно Этап Кубка мира завершится белорусским «ноу-хау» - грандиозным спектаклем «Шоу звёзд мировой художественной гимнастики», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Художественная гимнастика

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