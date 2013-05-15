Воркаут (workout) в Беларуси: нереальные трюки стародорожских турникменов превращаются в настоящее шоу

Новости Беларуси. Здоровый экстрим. Нереальные трюки на турнике демонстрирует молодежь Старых Дорог. Популярный в Европе и Америке спорт уличных тренировок на открытом воздухе юноши решили развивать в малом городе. Работая без тренера и не ради медали и победы, у них в арсенале уже несколько десятков сложных гимнастических элементов. Кстати, ребята уже завоевали симпатии местных зрителей на местном конкурсе талантов.

Турникмены – так этих ребят называют в Америке и Европе. Всемирно известное спортивное направление становится популярным и в нашей стране. Несколько лет назад друзья из Старых Дорог решили «поиграть мускулами». Ежедневные тренировки на свежем воздухе заменили им тренажерные залы. В результате за несколько месяцев набрали нужную форму и овладели не одним десятком сложных гимнастических элементов.

Их командные выступления превращаются в настоящие шоу. Эти ребята любого могут удивить.

Дмитрий Давыдов, заместитель председателя Стародорожского райисполкома:

Стараемся ребятам помогать, поскольку это здорово. Сейчас они работают под эгидой нашего отдела физической культуры, спорта и туризма. Мы предоставляем им необходимое оборудование, чтобы они могли реализовать свой потенциал. Это ведь пример всем молодым людям, как надо проводить свободное время.

Между тем, молодые гимнасты планируют совершенствовать свое мастерство. Одни элементы придумывают сами, другие – смотрят в Интернете. Ведь спорт для них не только здоровое тело, но и возможность подарить минуты радости другим, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.