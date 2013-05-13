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В Жодино 9 мая прошел первый этап Открытого Кубка по силовому экстриму

13 мая 2013 14:54
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Новости Беларуси. Минщина громко отпраздновала 9 мая. Десятки тысяч людей участвовали в праздновании 68-ой годовщины Победы. В каждом районе пытались удивить уникальной развлекательной программой.

Так, в Жодино прошел первый этап Открытого Кубка по силовому экстриму. Спортсмены из Беларуси и России свои выступления посвятили ветеранам. Пронести коромысло весом в 320 килограммов, чемоданы (каждый по 140 килограммов), перебросить камень через перекладину - сильнейшие богатыри, мастера спорта и чемпионы многих соревнований вызвали неподдельные эмоции у зрителей.

Развлекательные площадки, аттракционы, полевая кухня работали во всех районах Минской области. Конечно, праздник победы - это и день со слезами на глазах, и настоящий триумф героизма.

# Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года

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