Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия

Новости Беларуси. Беларусь принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования начались утром 23 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале дня фигуристки откатали короткую программу. Правда, медали в женском катании будут разыграны 25 января, по итогам произвольной программы. Ну а вечером – торжественная церемония открытия.
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Лидия Заблоцкая, координатор церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию:
Удивлять зрителей будем национальным колоритом, так как Беларусь богата народными традициями. Мы их почитаем – народную культуру свою. Воздушные гимнасты, белорусские фигуристы, порядка 50 человек, да и не только. Будет конькобежный спорт, представители шорт-трека. Я думаю, что зрители действительно удивятся, когда они увидят в этом амплуа наших спортсменов.
Сразу после церемонии открытия также с короткой программой выступят пары. Для спортсменов этот чемпионат Европы – один из важных шагов на пути к Олимпийским играм-2022 в Пекине. А вот для Беларуси это еще и своеобразная репетиция перед предстоящими Европейскими играми.
Эльжбета Габрыщак, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Польша):
Я очень рада быть здесь и выступать. Публика у вас очень хорошая. Я знаю, что допустила некоторые ошибки на выступлении. Но что поделать – это спорт.
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Очень нравится. Когда непосредственно смотришь вживую лед, и вообще как девочки танцуют, очень интересно.