Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия

В начале дня фигуристки откатали короткую программу. Правда, медали в женском катании будут разыграны 25 января, по итогам произвольной программы. Ну а вечером – торжественная церемония открытия. «Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

Лидия Заблоцкая, координатор церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию:

Удивлять зрителей будем национальным колоритом, так как Беларусь богата народными традициями. Мы их почитаем – народную культуру свою. Воздушные гимнасты, белорусские фигуристы, порядка 50 человек, да и не только. Будет конькобежный спорт, представители шорт-трека. Я думаю, что зрители действительно удивятся, когда они увидят в этом амплуа наших спортсменов.

Сразу после церемонии открытия также с короткой программой выступят пары. Для спортсменов этот чемпионат Европы – один из важных шагов на пути к Олимпийским играм-2022 в Пекине. А вот для Беларуси это еще и своеобразная репетиция перед предстоящими Европейскими играми.