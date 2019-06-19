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Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»

19 июня 2019 10:44
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице. Эстафету огня 19 июня встречали МАЗ и Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни работников предприятий приветствовали факелоносцев, в числе которых был и наш коллега Игорь Позняк.

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-1

19 июня огонь Европейских игр продолжит свой путь в Парке высоких технологий. А завтра, 20 июня, факелоносцы посетят достопримечательности Минска, заглянут в Деревню спортсменов на церемонию приветствия атлетов. А завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на главной спортивной площадке мультифорума – минском стадионе «Динамо».

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-4

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-6

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-8

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-10

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-12

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-14

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-16

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»-18

# Европейские игры # Игорь Позняк # Сергей Вязович # Фотофакт

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