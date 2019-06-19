Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по столице. Эстафету огня 19 июня встречали МАЗ и Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни работников предприятий приветствовали факелоносцев, в числе которых был и наш коллега Игорь Позняк.
19 июня огонь Европейских игр продолжит свой путь в Парке высоких технологий. А завтра, 20 июня, факелоносцы посетят достопримечательности Минска, заглянут в Деревню спортсменов на церемонию приветствия атлетов. А завершится эстафета «Пламя мира» 21 июня на главной спортивной площадке мультифорума – минском стадионе «Динамо».
«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске