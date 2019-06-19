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Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм

19 июня 2019 06:42
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Новости Беларуси. Свою работу начинают три фан-зоны. Расположатся они у Дворца спорта, «Минск-Арены» и «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм-1

В дневное время здесь в прямом эфире будут вести трансляции спортивных соревнований, а вечером гостей ожидает яркая шоу-программа с выступлениями артистов разных музыкальных стилей и направлений.

Различными также будут и форматы площадок. Каждый вечер свою культурную программу представит одна из стран-участниц мультиспортивного форума. Гостей фан-зон ожидают ярмарки, дегустации блюд, знакомства с ремеслами, национальным искусством и спортивными достижениями представителей других стран.

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм-4

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм-6

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм-8

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм-10

Три фан-зоны открылись в Минске ко II Европейским играм-12

# Европейские игры # Фотофакт

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