«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

Новости Беларуси. Эстафету «Пламя мира» 19 июня встречали МАЗ и Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»
Новости Беларуси. Эстафету «Пламя мира» 19 июня встречали МАЗ и Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»
От Минского автомобильного завода почетное право пронести «Пламя мира» выпало Сергею Вязовичу – мастеру спорта международного класса по автогонкам.
На автомобиле МАЗ в 2018 году он становился призером ралли «Дакар». Во время гонок белорусские автомобили часто проявляли себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете. Даже после серьезных падений в песках они продолжали движение, преодолевая огромные дюны.
Сергей Вязович, начальник СК «МАЗ-Спортавто»:
МАЗ – это лучший автомобиль в мире. Я сказал об этом еще в 2018 году. Ближайший наш старт состоится 7 июля, это будет гонка «Шелковый путь». Вы все сможете увидеть, на что способны наши автомобили. Мы собираемся навязать борьбу самой титулованной команде мира – «КАМАЗ-Мастер». С технической точки зрения мы не проигрываем ни одной команде мира.
Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску