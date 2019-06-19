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«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

19 июня 2019 10:44
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Новости Беларуси. Эстафету «Пламя мира» 19 июня встречали МАЗ и Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущий СТВ Игорь Позняк принял участие в эстафете «Пламя мира»

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске-1

От Минского автомобильного завода почетное право пронести «Пламя мира» выпало Сергею Вязовичу – мастеру спорта международного класса по автогонкам.

На автомобиле МАЗ в 2018 году он становился призером ралли «Дакар». Во время гонок белорусские автомобили часто проявляли себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете. Даже после серьезных падений в песках они продолжали движение, преодолевая огромные дюны.

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске-4

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске-6


Сергей Вязович, начальник СК «МАЗ-Спортавто»:
МАЗ – это лучший автомобиль в мире. Я сказал об этом еще в 2018 году. Ближайший наш старт состоится 7 июля, это будет гонка «Шелковый путь». Вы все сможете увидеть, на что способны наши автомобили. Мы собираемся навязать борьбу самой титулованной команде мира – «КАМАЗ-Мастер». С технической точки зрения мы не проигрываем ни одной команде мира.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске-9

«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске-11

# Европейские игры # Сергей Вязович # Фотофакт

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