«Мы не проигрываем ни одной команде мира». Сергей Вязович пронёс «Пламя мира» в Минске

На автомобиле МАЗ в 2018 году он становился призером ралли «Дакар». Во время гонок белорусские автомобили часто проявляли себя как одни из самых выносливых грузовиков на планете. Даже после серьезных падений в песках они продолжали движение, преодолевая огромные дюны.



Сергей Вязович, начальник СК «МАЗ-Спортавто»:

МАЗ – это лучший автомобиль в мире. Я сказал об этом еще в 2018 году. Ближайший наш старт состоится 7 июля, это будет гонка «Шелковый путь». Вы все сможете увидеть, на что способны наши автомобили. Мы собираемся навязать борьбу самой титулованной команде мира – «КАМАЗ-Мастер». С технической точки зрения мы не проигрываем ни одной команде мира.