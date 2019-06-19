Первого в мире факелоносца-робота представят в Парке высоких технологий

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» всё ближе к последнему пункту своего маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известна еще одна интересная подробность церемонии открытия: одним из факелоносцев, который поучаствует в зажжении огня, – станет трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Пока же факел с огнем после церемониальнного пробега по проспекту Независимости установили на сцене, расположенной на Октябрьской площади.

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