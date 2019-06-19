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Первого в мире факелоносца-робота представят в Парке высоких технологий

19 июня 2019 07:02
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» всё ближе к последнему пункту своего маршрута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известна еще одна интересная подробность церемонии открытия: одним из факелоносцев, который поучаствует в зажжении огня, – станет трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь. Пока же факел с огнем после церемониальнного пробега по проспекту Независимости установили на сцене, расположенной на Октябрьской площади.

Новицкий, Колдун, Запашный и Ханок рассказали о своих эмоциях после эстафеты «Пламя мира»

Первого в мире факелоносца-робота представят в Парке высоких технологий-1

Первого в мире факелоносца-робота представят в Парке высоких технологий-3

В эстафете накануне приняли участие 48 человек: известные спортсмены, заслуженные тренеры, музыканты, артисты. Главный символ II Европейских игр запечатали в специальную лампаду. А уже сегодня, 19 июня, огонь ярких побед озарит несколько знаковых минских предприятий, в том числе МАЗ и МЗКТ, а в Парке высоких технологий по этому случаю представят первого в мире факелоносца-робота.

# Европейские игры # Александр Медведь # Фотофакт

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