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Российский хоккеист Дмитрий Колготин пополнил ряды минской «Юности»

19 июня 2019 08:41
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Новости Беларуси. Новичком минской «Юности» стал российский нападающий Дмитрий Колготин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Российский хоккеист Дмитрий Колготин пополнил ряды минской «Юности»-1

Хоккеист последние три сезона выступал во Высшей хоккейной лиге за команду «Зауралье». В составе этой дружины форвард стал серебряным призером ВХЛ. Было это в 2016 году.

Коллекция наград нападающего пополнилась в минувшем сезоне. Колготин стал золотым призером в составе сборной России на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. О сроках соглашения не сообщается.

Российский хоккеист Дмитрий Колготин пополнил ряды минской «Юности»-4

Российский хоккеист Дмитрий Колготин пополнил ряды минской «Юности»-6

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Колготин # Фотофакт

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