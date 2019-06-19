Российский хоккеист Дмитрий Колготин пополнил ряды минской «Юности»

Хоккеист последние три сезона выступал во Высшей хоккейной лиге за команду «Зауралье». В составе этой дружины форвард стал серебряным призером ВХЛ. Было это в 2016 году.

Коллекция наград нападающего пополнилась в минувшем сезоне. Колготин стал золотым призером в составе сборной России на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. О сроках соглашения не сообщается.