Российский хоккеист Дмитрий Колготин пополнил ряды минской «Юности»

Новости Беларуси. Новичком минской «Юности» стал российский нападающий Дмитрий Колготин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Новичком минской «Юности» стал российский нападающий Дмитрий Колготин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеист последние три сезона выступал во Высшей хоккейной лиге за команду «Зауралье». В составе этой дружины форвард стал серебряным призером ВХЛ. Было это в 2016 году.
Коллекция наград нападающего пополнилась в минувшем сезоне. Колготин стал золотым призером в составе сборной России на Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. О сроках соглашения не сообщается.