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Белорусские теннисисты Герасимов и Говорцова выбыли из квалификации US Open

24 августа 2023 11:27
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На открытом чемпионате США по теннису продолжается борьба за выход в основную сетку. Ольга Говорцова в четвертьфинале квалификации потерпела поражение от американки Валери Глозман со счетом 6:4, 6:7, 1:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские теннисисты Герасимов и Говорцова выбыли из квалификации US Open-1

Таким образом, белорусская теннисистка выбыла из соревновательной борьбы на самом старте турнира.

Белорусские теннисисты Герасимов и Говорцова выбыли из квалификации US Open-4

Не смог продвинуться дальше по турнирной дистанции и наш Егор Герасимов. В первом раунде квалификации белорусскому спортсмену противостоял японец Синтаро Мочизуки. Несмотря на то, что соперников в рейтинге разделяет целая пропасть – около 580 пунктов, и не в пользу белоруса – у Егора были все шансы выиграть этот матч. Он победил в первой партии – 6:4. Однако уступил на тай-брейке второй сет – 6:7. И третий – 1:6. В третьей партии Герасимов не взял ни одной своей подачи.

Лишь белоруска Ирина Шиманович продолжает успешно выступать в квалификации открытого чемпионата США, она прошла первый круг и сегодня, 24 августа, в полуфинале квалификации встретится с россиянкой Татьяной Прозоровой.

# Теннис # Егор Герасимов # Ольга Говорцова # Фотофакт

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