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Белорусские гребцы соревнуются за награды Кубка Беларуси в Заславле

24 августа 2023 13:46
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Новости Беларуси. В третий соревновательный день Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в утренней сессии программы состоялось четыре финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На тысяче метров у женщин байдарочниц победа досталась Татьяне Шмуксте и Людмиле Синкель, у парней не было равных Никите Санько и Денису Ермоленко.

Белорусские гребцы соревнуются за награды Кубка Беларуси в Заславле-1

На дистанции 1 000 метров парни каноисты, в плотном заезде со встречным ветром смог победить за явным преимуществом дуэт Алексея Якубовича и Александра Подтереба. В женской одиночке победу одержала Полина Сухаренко. Отметим, для многих участников этот старт является проверкой сил перед Кубком доброй воли, который примет Москва с 29 мая по 2 сентября.

Белорусские гребцы соревнуются за награды Кубка Беларуси в Заславле-4

Александр Мызгин, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
В прошлом году мы участвовали в такого же ранга соревновании – Кубке доброй воли. И в этом году также, считай, это для нас основной старт, как чемпионат мира. В эти же сроки, буквально вчера, начался чемпионат мира, к сожалению, без нас. В Дуйсбурге, в Германии, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры 2024 года.

# Гребля # Александр Мызгин # Фотофакт

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