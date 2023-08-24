Белорусские гребцы соревнуются за награды Кубка Беларуси в Заславле

Новости Беларуси. В третий соревновательный день Кубка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в утренней сессии программы состоялось четыре финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На тысяче метров у женщин байдарочниц победа досталась Татьяне Шмуксте и Людмиле Синкель, у парней не было равных Никите Санько и Денису Ермоленко.

На дистанции 1 000 метров парни каноисты, в плотном заезде со встречным ветром смог победить за явным преимуществом дуэт Алексея Якубовича и Александра Подтереба. В женской одиночке победу одержала Полина Сухаренко. Отметим, для многих участников этот старт является проверкой сил перед Кубком доброй воли, который примет Москва с 29 мая по 2 сентября.

Александр Мызгин, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

В прошлом году мы участвовали в такого же ранга соревновании – Кубке доброй воли. И в этом году также, считай, это для нас основной старт, как чемпионат мира. В эти же сроки, буквально вчера, начался чемпионат мира, к сожалению, без нас. В Дуйсбурге, в Германии, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры 2024 года.