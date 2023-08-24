Стали известны все полуфиналисты на хоккейном Кубке Салея

Определились все полуфиналисты Кубка Салея. «Брест» на своей площадке разгромил «Могилев» со счетом 6:1 и оформил выход в финал четырех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теперь подопечным Владимира Свито предстоит сразиться с «Витебском». А вот вторая пара соперников боролась самоотверженно. И минская «Юность «смогла таки дожать своего принципиального оппонента – жлобинский «Металлург». Столичная дружина отыгралась со счета 1:3 и вышла в решающий раунд турнира. Главной звездой матча стал Сергей Дрозд, на его счету хет-трик. Итоговый счет поединка – 4:3 в пользу столичной команды. «Юность» за выход в финал сыграет с солигорским «Шахтером». Финал четырех пройдет в Солигорске. Полуфинальные матчи запланированы на субботу, 26 августа. Матч за третье место и финал состоятся 27 августа.