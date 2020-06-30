В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Спортивные центры будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Вообще, объекты разнообразят и без того богатую спортивную инфраструктуру столицы. Но, без преувеличения, и стадион, и бассейн в Минске ждут. Корреспондент Сергей Тулупов расскажет подробности.

Национальных стадионов в Беларуси скоро будет два. Олимпийский «Динамо» уже принимал знаковые для страны события: II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа – США и другие международные старты.

30 июня здесь стартовал очередной грандиозный проект – строительство специализированной футбольной арены. Причем стадионы не будут конкурентами, они скорее как братья, которые будут дополнять друг друга.

Новое сооружение будет вмещать 33 тысячи зрителей. И, естественно, оно полностью соответствует строгим международным стандартам. Здесь можно будет проводить отборочные матчи чемпионатов мира и Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, играть Суперкубок УЕФА.

Под стать Национальному футбольному стадиону будет и бассейн международного стандарта. Комплекс будет включать разминочную и соревновательную чаши, бассейн для прыжков в воду, гидроканал, спортивные и тренажерные залы, восстановительные центры. Объект сможет принимать чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта.

Николай Снопков: мы с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить Возводить объекты будут при безвозмездной технико-экономической помощи Китая в формате «под ключ». Их макеты нашему Президенту показали еще в 2019 году в Пекине.

Вот кадры. Церемония подписания двусторонних документов завершается яркой составляющей. Председатель КНР демонстрирует Александру Лукашенко будущие объекты, которые китайская сторона хотела подарить Беларуси. Так сказать, завесу тайны приоткрывают.

Хоть сама идея о строительстве стадиона и бассейна впервые была озвучена еще в 2016 году, внешний вид новинок оставался настоящей загадкой. И вот планы и договоренности шаг за шагом воплощаются в жизнь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бассейн и стадион нам очень нужны, потому что это не государство, которое не имеет национальных таких объектов. Футбол – это народный вид спорта, номер один в нашей стране. Им занимаются больше всего людей, начиная от маленькой деревеньки и заканчивая столицей. И не иметь стадиона, футбольного стадиона, чисто футбольного, национального, где будет выступать национальная сборная, где будут играть лучшие наши клубы, где будут проводиться матчи международного уровня – это негоже. Надо иметь такой стадион, ну и плавательный бассейн. Надо понимать, что плавание – это медалеемкий вид. И на Олимпийский играх, наверное, легкая атлетика и плавание имеют больше всего комплектов наград, разыгрываются.

По предварительным оценкам, стадион в Минске появится через 40 месяцев, бассейн – через 36. Но сроки определены, так сказать, с запасом. Цуй Цимин: Китай и Беларусь – это железные братья, хорошие партнеры и друзья, которые доверяют друг другу