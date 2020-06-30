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В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?

30 июня 2020 18:30
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Новости Беларуси. 30 июня дан старт строительству сразу двух знаковых объектов в Минске – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-1

Эти проекты будут реализованы благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Спортивные центры будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Вообще, объекты разнообразят и без того богатую спортивную инфраструктуру столицы. Но, без преувеличения, и стадион, и бассейн в Минске ждут.

Корреспондент Сергей Тулупов расскажет подробности.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-4

Национальных стадионов в Беларуси скоро будет два. Олимпийский «Динамо» уже принимал знаковые для страны события: II Европейские игры, матчевую встречу по легкой атлетике Европа – США и другие международные старты.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-7

30 июня здесь стартовал очередной грандиозный проект – строительство специализированной футбольной арены. Причем стадионы не будут конкурентами, они скорее как братья, которые будут дополнять друг друга.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-10

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-12

Новое сооружение будет вмещать 33 тысячи зрителей. И, естественно, оно полностью соответствует строгим международным стандартам. Здесь можно будет проводить отборочные матчи чемпионатов мира и Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, играть Суперкубок УЕФА.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-15

Под стать Национальному футбольному стадиону будет и бассейн международного стандарта. Комплекс будет включать разминочную и соревновательную чаши, бассейн для прыжков в воду, гидроканал, спортивные и тренажерные залы, восстановительные центры. Объект сможет принимать чемпионаты мира и Европы по водным видам спорта.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-18

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Возводить объекты будут при безвозмездной технико-экономической помощи Китая в формате «под ключ». Их макеты нашему Президенту показали еще в 2019 году в Пекине.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-21

Вот кадры. Церемония подписания двусторонних документов завершается яркой составляющей. Председатель КНР демонстрирует Александру Лукашенко будущие объекты, которые китайская сторона хотела подарить Беларуси. Так сказать, завесу тайны приоткрывают.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-24

Хоть сама идея о строительстве стадиона и бассейна впервые была озвучена еще в 2016 году, внешний вид новинок оставался настоящей загадкой. И вот планы и договоренности шаг за шагом воплощаются в жизнь.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-27

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бассейн и стадион нам очень нужны, потому что это не государство, которое не имеет национальных таких объектов. Футбол – это народный вид спорта, номер один в нашей стране. Им занимаются больше всего людей, начиная от маленькой деревеньки и заканчивая столицей. И не иметь стадиона, футбольного стадиона, чисто футбольного, национального, где будет выступать национальная сборная, где будут играть лучшие наши клубы, где будут проводиться матчи международного уровня – это негоже. Надо иметь такой стадион, ну и плавательный бассейн. Надо понимать, что плавание – это медалеемкий вид. И на Олимпийский играх, наверное, легкая атлетика и плавание имеют больше всего комплектов наград, разыгрываются.

В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-30

По предварительным оценкам, стадион в Минске появится через 40 месяцев, бассейн – через 36. Но сроки определены, так сказать, с запасом.

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В Минске началось строительство Национального футбольного стадиона и бассейна. Чем уникальны эти объекты?-33

Беларусь спортивную в мире знают. Нас уважают и нам доверяют. А новые объекты позволят не только растить новых чемпионов, но и принимать у себя топ-турниры.

# Строительство # Сергей Тулупов # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Цуй Цимин # Фотофакт

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