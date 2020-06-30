Людмила Волчек: «У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю»

Новости Беларуси. Насколько удобна безбарьерная среда у нас в стране и что волнует людей с ограниченными возможностями? Интервью с Людмилой Волчек.
Новости Беларуси. Насколько удобна безбарьерная среда у нас в стране и что волнует людей с ограниченными возможностями? Интервью с Людмилой Волчек.
Людмила Волчек, трехкратная олимпийская чемпионка:
Очень много изменилось и изменяется. Конечно, не такими шагами, как хотелось, но меняется. Меняется доступность, безбарьерная среда. Добиваемся, говорим об этом, активничаем, как можем. У нас уже есть много доступных мест, где мы можем, например, участвовать в каких-то соревнованиях, можем поболеть за наших. Это как «Минск-Арена» – доступность сделана практически идеально.
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Конечно, есть вопросы по передвижению по городу. Автобусы у нас доступные. Поменяли у нас автобусы благодаря тому, что у нас прошел чемпионат мира по хоккею в 2014 году. И я могу путешествовать по городу на автобусе.
Я очень люблю экстремальные виды спорта. Слава богу, мне попадаются люди, которые помогают мне в этом. У меня есть цель, я иду к этому, а не просто сижу и вздыхаю. И когда идешь к цели, есть люди, которые тебе тоже помогут, хотят тебя видеть тоже в этом. Почему бы не попробовать и не поэкспериментировать?
Сейчас недалеко от моего дома построили бассейн, легкоатлетический манеж, где мне все абсолютно доступно: что бассейн, что тренажерный зал. То есть мне не надо уже куда-то ехать на машине.
Приобрела специальный велосипед, который цепляю я к коляске. Я бегаю кроссы перед тем, как посетить тренажерный зал. Я абсолютно свободна.
Государство очень многое делает, непосредственно сами ребята, которые активничают и кричат об этом, говорят, делают посты. Потом начинают спрашивать: «А как вам лучше сделать?» В общем, двигается.
Спасибо за то, что у нас есть зарплаты, спасибо за то, что у нас есть пенсии, за то, что мы можем реализовать себя в той или иной части спортивной и социальной жизни.
Нам еще надо менять менталитет нашего народа. Например, недавно сделали пляж, специально оборудованный для инвалидов-колясочников и не только – для пожилых людей, тех, кому сложно передвигаться. Но вы знаете, существуют вандалы, которые это все разрушают. Надо менять людей, надо менять менталитет. Мы еще к этому не готовы.
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Жалеть не надо, помогать не надо, пока человек сам не попросит об этом. Я иногда даже боюсь помощников, убегаю от них.
Конечно, хотелось бы, чтобы нас слышали, нас видели. И что мы есть, чтобы не отворачивались от нас.