Новости Беларуси. Первый день и первая медаль. Василина Хондошко завоевала серебро на старте открытого чемпионата России по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска лишь немного уступила хозяйке старта Варваре Субботиной.

За свою композицию наша спортсменка получила от судей 92,589 балла. Таким образом, Хондошко стала второй по итогам технической программы солисток. Белорусские синхронистки были представлены и во втором виде композиций. В групповом упражнении в технической программе наша команда стала пятой.