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Василина Хондошко завоевала серебро на старте открытого чемпионата России по синхронному плаванию

20 апреля 2022 11:19
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Новости Беларуси. Первый день и первая медаль. Василина Хондошко завоевала серебро на старте открытого чемпионата России по синхронному плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска лишь немного уступила хозяйке старта Варваре Субботиной.

Василина Хондошко завоевала серебро на старте открытого чемпионата России по синхронному плаванию-1

За свою композицию наша спортсменка получила от судей 92,589 балла. Таким образом, Хондошко стала второй по итогам технической программы солисток. Белорусские синхронистки были представлены и во втором виде композиций. В групповом упражнении в технической программе наша команда стала пятой.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко # Варвара Субботина # Фотофакт

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