Валидольная борьба и качели. Обзор финала «Большого шлема» с участием белорусской теннисистки

Арина Соболенко – чемпионка турнира «Большого шлема», в финале Australian Open белоруска одолела Елену Рыбакину из Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Титульный матч выдался непростым. Подробнее в обзоре Елизаветы Рудник.

Финальный матч женского одиночного разряда по местному австралийскому времени стартовал в 19:30 на арене Рода Лейвера. Легендарный стадион вмещает почти 20 тысяч зрителей. И в субботу, 28 января, он был забит полностью. Лично увидеть новую чемпионку австралийского мэйджора пришли известные персоны не только из мира тенниса, но других сфер. Перед матчем многие эксперты сходились во мнении, что исход будет полностью зависеть от Соболенко. Так и случилось.

В первом сете Арина была зажата и никак не могла найти свою игру. Допускала двойные и невынужденные. Все это вылилось в проигранные три гейма кряду – Рыбакина захватила лидерство. Невероятным образом Соболенко все-таки удалось нивелировать отрыв. Но дальше она подарила казахстанской теннисистке ряд важных очков и упустила стартовый сет – 4:6. Но нужно отдать должное и Рыбакиной, играла она потрясающе.

Во второй партии Арина успокоилась и заметно улучшила качество своей игры. Вырос процент первой подачи, снизилось количество двойных. Форхенд и бэкхенд радовали глаз. А вот Рыбакина, наоборот, сдала. Процент выигранных очков на своей подаче заметно снизился. Соболенко доминировала и перевела игру в третий сет, взяв второй со счетом 6:3.

После перерыва девушки начали все сначала. Напряжение росло. Права на ошибку больше не было. И девушки это понимали, поэтому держали свою подачу. Однако при счете 3:3 Арина в упорнейшем гейме сделала третий брейк в матче. Именно он и решил судьбу поединка. Белоруске теперь было достаточно просто брать свою подачу. Валидольная борьба завязалась в последнем гейме, когда Арина подавала на титул. Начались качели.

Будь Арина помоложе, оппонентка без труда забрала бы его себе. Однако игрой в этом сезоне Арина не раз доказывала, что уже превратилась в прекрасную зрелую теннисистку, готовой ко всему. На первом матчболе она допустила двойную, однако потом отыграла один брейк-пойнт подачей 192 километра в час. Заветное чемпионство, о котором она грезила всю свою карьеру, ей удалось оформить с четвертой попытки. «Спасибо вам, болельщики!» Первые эмоции Соболенко после победы на Australian Open.

Долгожданный трофей Арине вручила легендарная австралийская теннисистка Билли Джин Кинг. Эта виктория ценна по-особенному. Соболенко не просто сломила сопротивление серьезной оппонентки, она победила саму себя. Спустя столько лет ей наконец-то удалось преодолеть все ментальный и физические проблемы, которые мешали ей показывать желаемый результат. Новоиспеченная обладательница гранд-слэма выдала свой максимум в нужное время и в нужном месте и вписала свое имя в историю. Теперь в зале чемпионов Мельбурна, кроме Виктории Азаренко, будет виднеться имя и Арины Соболенко.