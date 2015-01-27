Валентина Балябо: Для тренеров и спортсменов Универсиада – это молодежный студенческий форум в виде праздника

На вопросы ведущих программы «Неделя спорта» на СТВ отвечает директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов, а также заместитель директора Белорусской ассоциации студенческого спорта Валентина Балябо.

Вы у нас один из самых компетентных специалистов в вопросах студенческого спорта, поэтому мы решили вас сегодня пригласить и поговорить на тему студентов-спортсменов. И первый вопрос: студенты-спортсмены – это все-таки студенты или спортсмены?

Валентина Балябо:

Наверное, и студенты, и спортсмены. Поскольку, в общем-то, основной состав национальной команда возраста студенческого. И, естественно, просто сказать, что это студенты и спортсмены, наверное, будет неправильно. Они сочетают и учебу, и спорт. Многое в стране делается, чтобы это все было хорошо, и успеваемость была, и результаты были.

Многие наши именитые спортсмены также являются студентами. Кто-то получает первое образование, кто-то – второе, а кто-то, может быть, и третье. А обязаны ли они представлять нашу страну на Универсиаде? Или это по желанию: захотели – поехали, не захотели – не поехали?

Валентина Балябо:

Я думаю, что обязанности, четко оговоренной в каких-то нормативных актах, нет. Но это все-таки долг гражданина нашей страны. И если ты все-таки учишься, то, наверное, это гордость за свою страну, за свой университет, за свою семью на таких авторитетных и компетентных играх представлять студенчество.

Получается, что это не обязательно студенты спортивных вузов. Это могут быть студенты и БГУ, и других высших учебных заведений.

Валентина Балябо:

Безусловно. Если сейчас посмотреть на географию вузов, которые представлены в нашей сборной, которая уже уехала 21 января в Словакию, то у нас девять студентов нашего профильного Белорусского государственного университета физической культуры. Есть представители Витебского государственного университета имени Машерова. Есть студент из Белорусского национального технического университета. И представлены студенты Белорусского государственного университета. А также четыре студента трех российских вузов, но граждане Беларуси, поэтому они будут выступать за нашу страну. Это фигурное катание.

Чудесно. Тема «хвостов» меня интересует как непосредственного студента исторического факультета БГУ (заочное отделение). Как влияет победа на учебу? Иными словами, за рекорд «автомат» полагается?

Валентина Балябо:

Конечно, нет. Но я думаю, что когда медальный есть зачет и медаль в руках, наверное, это определенный адреналин, желание точно так же добиться победы и на поприще учебы. Тем более, что, конечно же, в адрес ректоров вузов, студенты которых принесли свой зачет в медальную копилку, благодарственные письма направляются. И, опять же, мы просим самые оптимальные условия создать для подготовки. Если еще не сдана сессия, то чтобы все это было предоставлено для студента.

А вообще как успеваемость студентов-спортсменов?

Валентина Балябо:

Если даже взять на примере нашей летней Универсиады (2013 год, Казань), то все наши члены национальной команды, студенты Мозырского университета, не только являются участниками Олимпийских игр, и победителями, и серебряными, и бронзовыми призерами, но они и отлично учатся все. Поэтому я думаю, что все-таки спорт позволяет студенту-спортсмену настолько себя самоорганизовать, самовоспитать, что только нужно желание для того, чтобы на учебно-тренировочном сборе или во время проведения соревнований несколько минут, полчаса, час уделить и проштудировать учебник.

Почитать Канта или Гегеля.

Валентина Балябо:

Думаю, да.

Казань мы уже брали, как говорится, летнюю Универсиаду. Взяли успешно. Сейчас будем брать зимние вершины. Каковы наши перспективы там, на что рассчитываем? Есть ли медальный план, в конце концов?

Валентина Балябо:

На проводах, которые состоялись у нас в Центре, заместитель министра образования Виктор Викторович Якжик говорил так, что медальный зачет мы не доводим, плановых цифр нет. Но, конечно, как любой организатор, который вкладывает немалые финансовые средства, хочется, естественно, иметь хороший спортивный результат. И мы надеемся, хотелось бы, конечно, повторить результат предыдущей Универсиады, где нам покорился горнолыжный спорт (у нас бронзовая медаль), в лыжных гонках у Миши Семенова было «серебро». Конечно, надеемся в этих же видах на хороший результат.

Хочу сказать, что сейчас очень молодая команда. Средний возраст – 22 года. А если взять самого молодого участника, Захаренко Кристина (фигурное катание, одиночное катание) – 17 лет девушке. Она учится в нашем университете физической культуры. Очень молодой будет покорять горнолыжные склоны Даниил Чертин – 18 лет. Очень молод и наш чемпион Республики Павел Игнатенко – 19 лет. В общем, что сказать. Средний возраст – 22 года. А именно в фигурном катании средний возраст даже 19 лет не составляет. Поэтому, естественно, прогнозировать тот же результат, который мы надеялись показать и в Трентино в 2013 году, скажем, там было больше надежд на медальный зачет. Но, тем не менее, и молодежь ведь надо обкатывать. И этот дух, накал страстей для всемирной Универсиады как нельзя лучше подходит. Потому что все-таки Олимпийские игры – это очень серьезный старт, экзамен. И, отправляя туда команду, страна, конечно, большие надежды на каждого из них возлагает. Это стресс определенный, психологическая большая нагрузка. Здесь все-таки больше, наверное, расценивают наши и тренеры, и студенты-спортсмены, что это молодежный студенческий форум в виде праздника. И, наверное, не так это все довлеет над студентом-спортсменом и он может проявить себя. Поэтому мы даже можем в каких-то видах не планировать этот успех, а он может выстрелить. Самое главное, чтобы они могли реализовать то, на что они сейчас готовы.

Я как студент скажу: самое главное – это не забыть зачетку. Если взяли, то все будет в порядке.

В 2015 году впервые в Беларуси были вручены именные стипендии от Ассоциации студенческого спорта. Это тоже очень важно, ведь поддерживать тех, кто добивается успехов, это классно.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Любой человек хотел бы, чтобы его труд был замечен, чем-то отмечен. И для студентов любое финансовое вознаграждение, любая финансовая поддержка является очень важным элементом в его жизнедеятельности. Кроме того, тоже определенным образом отмечаются его награды, его достижения.

По двум номинациям. Первая – это члены сборных национальных команд. За участие в чемпионатах мира, Европы, за лучшие показатели. И вторая номинация – это спортсмены, которые не входят в национальные сборные, но которые перспективные и, самое главное, они организуют спортивно-массовые мероприятия, физкультурное движение у себя в университетах. Естественно, так как это студенты, учитывалась и учеба в университетах, то есть, условно говоря, неуспевающие студенты к участию в этих номинациях не допускались.

Ольга Худенко, бронзовый призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ:

Хотелось бы, конечно, в первую очередь поблагодарить Министерство образования за выделенное внимание в нашу сторону. Нам немаловажна их поддержка. И мы очень благодарны. Для нас это было неожиданностью на самом деле.

Вот все-таки очень здорово: хорошо учишься, прекрасно занимаешься спортом – получи дополнительные денежки. Лишними ведь не бывают.

А вы, Валентина Викторовна, сами где учились?

Валентина Балябо:

Я заканчивала Белорусский государственный ордена Трудового Красного Знамени институт физической культуры в Минске.

Может быть, вы можете выделить какой-то отдельный вуз, не спортивный, а возьмем другие вузы. Где наиболее хорошо поставлена работа в области спорта?

Валентина Балябо:

Здесь в первую очередь хочется отметить Мозырский университет. И из пяти номинаций три были у студентов этого университета. Оля Худенко как раз давала интервью о том, как ей удается сочетать. Практически все время на сборах, она отлично учится. Высокого класса гребец Петрушенко закончил магистратуру, аспирантуру, остался работать на кафедре. Поэтому есть голова на плечах – есть результат в спорте. Потому что без анализа, без каких-то умственных способностей студент-спортсмен, да и вообще спортсмен высокого класса не может анализировать ситуацию и прогнозировать свой результат. То есть в основном все великое спортсмены –очень одаренные и талантливые люди.

Из минских вузов кого бы я хотела выделить? Понятно, это Белорусский национальный технический университет, наш Белорусский государственный университет и Белорусский государственный педагогический университет. То есть там, где очень сильные спортивные клубы, где проводится большая работа со студенческой молодежь. И, изучая их опыт, в этом году объявляется республиканская акция «Старт поколений». В концепции акции будет являться взаимодействие работы университета, педагогической общественности со школьниками (профориентация, поступление в вуз), а также с учащимися спортсменами специализированных наших детских спортивных школ и, естественно, студенчество. То есть такие четыре категории: учащийся, учащийся спортсмен, педагоги, студенты.