В летних видах появится «наша Даша». Как тренируются и чем вдохновляются юные спортсмены

Новости Беларуси. Особенно пристально за выступлением звезд большого спорта следят юные атлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, Минский центр олимпийского резерва по легкой атлетике в эти дни практически в полном составе был на трибунах стадиона «Динамо». Поэтому не мудрено, что будущие чемпионы к своим тренировкам приступают с двойным рвением. О вдохновляющем примере — Яна Шипко.

Сегодня тренировка для Даши начинается с новой высоты. Эмоции от увиденного своими глазами матча – лучшая мотивация для юных спортсменов.

Дарья Чернявская, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:

Было очень эффектно смотреть с трибун на высоте. Снимала много видео, хотелось оставить на память себе, очень сильно поддерживал весь зал.

Даша с детства ходила во многие кружки и секции, пока не начала заниматься бегом. Теперь под усердные ежедневные тренировки подстраивается весь график. Девочка мечтает посвятить себя большому спорту. Ближайшая цель – отобраться на республиканские соревнования.

И как знать, возможно, и в летних видах скоро появится «наша Даша». Пока же её конёк – прыжки в высоту. Как раз наш представитель в этой дисциплине – Максим Недосеков – накануне дал повод ликовать трибунам.

Дарья Чернявская:

В высоту, когда смотрела, замечательно прыгали наши мужчины. Даже свой личный рекорд поставили: прыгнули на 235. Я сама прыгаю в высоту и прыгнула 1.45 максимум, но пока тренируюсь. Хочу лучше быть, поскольку длинные ноги, вот толчок посильнее хочу отрабатывать, технику. Мне очень нравится заниматься спортом, бегом. Это просто я живу спортом.

Минский городской центр олимпийского резерва в этот новый комплекс переехал 3 года назад. Сейчас сюда стремятся попасть ребята со всего города, а во всей округи играм во дворе начали предпочитать занятия в секциях. Стадион, манеж, игровой зал, тренажеры и даже сауна с бассейном – условия первоклассные.

Всего здесь – полтысячи воспитанников. Из них 4 мастера спорта международного класса и 18 КМС. Никита, например, пришел в прошлом году, когда увидел прыжки в высоту по телевизору.

Вчера вживую наблюдал триумф европейской сборной и еще больше убедился в правильности своего выбора.

Никита Писарь, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:

Очень интересно, хочется пойти по стопам и стать олимпийским чемпионом. Лёгкая атлетика – самый органичный и древний вид спорта и требует минимальных затрат. Главное – стремление к результату.

Евгения Буката, тренер Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:

Только кроссовки и вперед, только обувь нужна. Мы собираем детей и едем на стадион смотреть, болеть, им это очень нравится. Мы посетили Европейские игры в этом году, были на соревнованиях: чемпионате Беларуси, на кубки ездим с детьми. Им это все нравится, они болеют, переживают. В центре ощущается, что к молодым специалистам человек 20 записалось.

Такой бум в нынешнем наборе специалисты связывают с Европейскими играми. Судя по впечатлениям ребят, легкоатлетическая битва континентов станет новым импульсом.