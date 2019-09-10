Михаил Захаров покинул пост главного тренера «Юности»

Новости Беларуси. Когда завершается эпоха. Михаил Захаров покидает пост главного тренера минской «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь наставник сосредоточится на работе с национальной сборной Беларуси.
Новости Беларуси. Когда завершается эпоха. Михаил Захаров покидает пост главного тренера минской «Юности», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь наставник сосредоточится на работе с национальной сборной Беларуси.
Напомним, Захаров был назначен на пост главкома в конце августа этого года. Кто возглавит минскую «Юность» пока неизвестно. Но именно при Михаиле Михайловиче столичный коллектив добился наиболее значимых достижений в своей истории.
«Красно-синие» восемь раз выигрывали чемпионат Беларуси и шесть раз кубок страны. Трижды минчане становились лучшими в Континентальном Кубке. Ближайший кэмп национальной сборной Беларуси состоится в ноябре на «Минск-Арене».