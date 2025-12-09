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Вадим Мороз стал участником Матча звёзд КХЛ

09 декабря 2025 20:00
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Еще один игрок минского «Динамо» поедет на Матч звезд КХЛ – 2026 в Екатеринбург. Эксперты лиги сделали свой выбор, и среди участников оказался нападающий «зубров» Вадим Мороз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он будет представлять команду молодых игроков. Со старта текущего регулярного чемпионата хоккеист набрал 16 баллов. Ранее путевки на традиционный уикэнд по результатам голосования болельщиков получили вратарь Зак Фукале, форварды Виталий Пинчук и Сэм Энас. Звездная неделя стартует 7 февраля. В этот день состоится мастер-шоу, а также два полуфинальных поединка мини-турнира. На следующий день пройдет встреча за третье место, а также определится победитель.

# Хоккей # Спортивные соревнования # Вадим Мороз

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