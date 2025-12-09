Сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Первого канала

Уже в конце недели состоится традиционный турнир по хоккею Кубок Первого канала. Соревнования с участием трех команд пройдут в Новосибирске с 11 по 14 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская дружина готовится под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова. В ростере 31 хоккеист, основной костяк – минские «динамовцы», немало представителей и других клубов КХЛ. Первый матч наши парни проведут уже в пятницу против соперников из Казахстана, а на следующий день встретятся с россиянами.

Также «Сибирь-Арена» примет турнир по хоккею в формате 3х3. Кроме того, впервые параллельно с основными состязаниями сильнейших определят и дети.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Турнир, конечно, будет интересный. Очень серьезная сборная России. Ну и казахи, будет первая игра с ними. А всегда первые игры непростые. Здесь нужно сейчас собраться, посмотреть на ребят, поговорить с ними, кто в каком состоянии.

Даниил Карпович, защитник сборной Беларуси по хоккею:

В любом случае всегда хочется показывать свой самый высокий уровень. Никто, я думаю, не приезжает сюда отдохнуть или еще что-то. Едем выигрывать. Одна только цель.

Сборная Беларуси выигрывала Кубок Первого канала в 2022 году, а в двух предыдущих розыгрышах занимала вторые места.