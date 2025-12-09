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Мария Шканова завоевала бронзовую медаль в турнире по горнолыжному спорту

09 декабря 2025 18:33
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Мария Шканова стала призером первого этапа международных соревнований по горнолыжному спорту «Серия PRO». Наша спортсменка традиционно демонстрирует высокий уровень мастерства в слаломе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска показала четвертый результат по итогам первого проезда дистанции, однако после второй попытки землячка сумела улучшить свое положение в турнирной таблице. Общее время по сумме двух заездов – 1 минута 57 секунд 97 сотых – и это бронзовая медаль турнира. Опередили соотечественницу россиянки Екатерина Ткаченко и Виталина Гирина. 

Следующий раунд состязаний примет Куса Челябинской области. На минувшей неделе Шканова взяла серебро на этапе Кубка России.

# Спортивные соревнования # Горнолыжный спорт # Мария Шканова

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