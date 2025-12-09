Егор Шарангович помог «Калгари» одержать победу над «Баффало» в чемпионате НХЛ

Егор Шарангович провел впечатляющий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и помог «Калгари» одержать уверенную победу над «Баффало», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала белорусский нападающий открыл счет на 10-й минуте встречи. Под занавес второго периода наш форвард ассистировал Назему Кадри в четвертой голевой атаке «огоньков», а за несколько секунд до финальной сирены земляк поразил пустые ворота соперников и установил тем самым окончательные цифры на табло – 7:4, в пользу канадского клуба.

Егор отличился во второй игре кряду, провел на льду без малого 15 с половиной минут, завершил поединок с показателем полезности +2 и был признан второй звездой противостояния. Со старта сезона в активе Шаранговича 11 результативных баллов.