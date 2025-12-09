Прямой эфир

Егор Шарангович помог «Калгари» одержать победу над «Баффало» в чемпионате НХЛ

09 декабря 2025 18:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Егор Шарангович провел впечатляющий матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и помог «Калгари» одержать уверенную победу над «Баффало», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала белорусский нападающий открыл счет на 10-й минуте встречи. Под занавес второго периода наш форвард ассистировал Назему Кадри в четвертой голевой атаке «огоньков», а за несколько секунд до финальной сирены земляк поразил пустые ворота соперников и установил тем самым окончательные цифры на табло – 7:4, в пользу канадского клуба. 

Егор отличился во второй игре кряду, провел на льду без малого 15 с половиной минут, завершил поединок с показателем полезности +2 и был признан второй звездой противостояния. Со старта сезона в активе Шаранговича 11 результативных баллов.

# Хоккей Беларуси # Спортивные соревнования # Егор Шарангович

Другие новости рубрики

Все новости
Соревнования по аэробике прошли в БГЭУ
09 декабря 2025 18:30

Соревнования по аэробике прошли в БГЭУ

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу
09 декабря 2025 18:30

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

Баскетболисты «МИНСКА» потерпели поражение в матче Единой молодёжной лиги
08 декабря 2025 20:13

Баскетболисты «МИНСКА» потерпели поражение в матче Единой молодёжной лиги