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Соболенко проведёт выставочный матч против Жабёр в рамках Riyadh Season Tennis Cup – 2023

26 декабря 2023 14:51
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Арина Соболенко в Эр-Рияде проведет выставочный матч в рамках Riyadh Season Tennis Cup – 2023, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко проведёт выставочный матч против Жабёр в рамках Riyadh Season Tennis Cup – 2023-1

Белорусская теннисистка сыграет с шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится на Kingdom Arena, которая вмещает 40 тысяч зрителей. Завтра, 27 декабря, там же пройдет поединок первой и второй ракеток мира серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.

# Теннис # Арина Соболенко

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