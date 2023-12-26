Соболенко проведёт выставочный матч против Жабёр в рамках Riyadh Season Tennis Cup – 2023

Белорусская теннисистка сыграет с шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер. Матч состоится на Kingdom Arena, которая вмещает 40 тысяч зрителей. Завтра, 27 декабря, там же пройдет поединок первой и второй ракеток мира серба Новака Джоковича и испанца Карлоса Алькараса.