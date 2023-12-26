«Минчанка» проиграла «Цитадели» в матче ЧБ по хоккею среди девушек

Состоялся очередной поединок второго круга женского чемпионата Беларуси по хоккею. Команда «Цитадель» встречалась с «Минчанкой». Во втором круге «Минчанка» проиграла во всех трех матчах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Не смогли хоккеистки этой дружины одержать победу и в четвертом. Отметим, основное время игры завершилось с очень редким для хоккея счетом 0:0. Противостояние оппонентов продолжилось в овертайме. Девушки играли 5 минут в формате 3 на 3. Однако и этот игровой отрезок не принес дивидендов ни одной из команд. Судьбу матча решила серия послематчевых буллитов.

В этом компоненте более удачливыми и мастеровитыми оказались хоккеисты «Цитадели». Буллиты в исполнении Александры Пырковой и Любови Лагоды достигли цели. Таким образом, «Цитадель» одержала победу в этом матче с минимальным счетом 1:0. Напомним, этот турнир – первый в истории Беларуси чемпионат по хоккею с шайбой среди женских команд. Игроки в коллективах собраны по географическому принципу: Брестскую, Гродненскую и Минскую области представляет «Цитадель». Команда «Березина» защищает интересы Витебской, Гомельской и Могилевской областей, а дружина «Минчанка» представляет Минский регион.