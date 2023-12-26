Результаты белорусов на третьем соревновательном дне чемпионата России по конькобежному спорту

Сегодня без медалей. 26 декабря завершился третий соревновательный день чемпионата России по конькобежному спорту, который проходит в Иркутске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях принимают участие и белорусские спортсмены. Награды чемпионата разыгрывают только россияне, а белорусы борются в рамках международных соревнований Irkutsk Open. В расписании третьего дня турнира значились четыре дистанции – женщины и мужчины соперничали на дистанции 1 500 метров, а также определяли лучших в масс-тарте на 16 кругов. Белорусские конькобежцы на дистанции 1 500 метров не смогли подняться на пьедестал. Представители Минска Виктор Руденко и Егор Доморацкий заняли 7-е и 8-е места соответственно. Представитель Могилева Евгений Болгов занял 15-ю позицию. А победителем стал россиянин Даниил Алдошкин. Завтра, 27 декабря, заключительный день соревнований.