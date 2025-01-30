В столице стартовал турнир «Минская зима» по лёгкой атлетике в закрытых помещениях

В белорусской столице стартовал турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях «Минская зима». В течение двух дней сильнейшие спортсмены разыграют 18 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
В белорусской столице стартовал турнир по легкой атлетике в закрытых помещениях «Минская зима». В течение двух дней сильнейшие спортсмены разыграют 18 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Юлия Силипицкая.
Уже на старте турнира участники начали демонстрировать конкуренцию. В прыжках в высоту у мужчин было интересно и зрителям и специалистам. Обладатель олимпийской бронзы Максим Недосеков после годичного перерыва из-за травмы был одним из претендентов на золото. Его оппоненты Егор Гуптор и Ярослав Климов не скрывали своих планов на пьедестал. Всего в этом виде в главный старт прошли 9 спортсменов. Высота 2 метра 4 сантиметра была разминкой, а после когда планка поднялась на 2.16, борьба развернулась между Недосековым, Климовым и Гуптором, которому, увы, следующий рубеж 220 не покорился. После ориентир стал 2 метра 24 сантиметра – это всего на 11 единиц меньше, чем результат призовой тройки токийской олимпиады. Здесь схлестнулись Максим и молодой Климов. Победил опыт.
Максим Недосеков, победитель турнира «Минская Зима»:
Пришли друзья, родные, люди, которым просто и интересна легкая атлетика, те же прыжки в высоту. Пришли поддержать. Наша маленькая семья помогла мне прыгнуть 2,24, потому что на тренировках выше 2,18 я не прыгал.
Андрей Улич, главный судья соревнований:
Тут на проходные результаты рассчитывать не приходиться. Интересный вид был у меня в первой половине дня – это прыжки с шестом. Матвей Волков и Ирина Жук – очень достойные результаты.
В беге на 60 метров с барьерами лучшей стала Руслана Романовская. Данный старт все спортсмены рассматривают как проверку сил перед чемпионатом Беларуси.
Иван Тихон, председатель Белорусский федерации легкой атлетики:
На этих соревнованиях выступают не все наши звезды, так как они уже начали свое выступление на территории Российский Федерации. Есть лидеры, такие как Максим Недосеков, Олег Томашевич, которые присутствуют в секторах и делают свои первые старты в этом году. Результаты спортсменов зимнего сезона будут отправной точкой для планирования на летний сезон.
Подробности в видео.