«Юность» разгромила новополоцкий «Химик» в ЧБ по хоккею

«Юность» упрочила лидерство в чемпионате Беларуси по хоккею. На «Чижовка-Арене» столичный клуб разгромил новополоцкий «Химик» – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дубль за хозяев оформил Герман Нестеров, шатаут в свой актив записал голкипер Никита Мытник. Таким образом столичный клуб продлил победную серию до шести матчей и укрепил лидерство в турнирной таблице. На второе место вышел гродненский «Неман». Накануне дружина обыграла «Могилев» – 4:3. «Гомель» неожиданно уступил «Лиде», солигорский «Шахтер» уверенно обыграл «Авиатор».