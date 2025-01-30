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«Юность» разгромила новополоцкий «Химик» в ЧБ по хоккею

30 января 2025 12:20
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«Юность» упрочила лидерство в чемпионате Беларуси по хоккею. На «Чижовка-Арене» столичный клуб разгромил новополоцкий «Химик» – 5:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дубль за хозяев оформил Герман Нестеров, шатаут в свой актив записал голкипер Никита Мытник. Таким образом столичный клуб продлил победную серию до шести матчей и укрепил лидерство в турнирной таблице. На второе место вышел гродненский «Неман». Накануне дружина обыграла «Могилев» – 4:3. «Гомель» неожиданно уступил «Лиде», солигорский «Шахтер» уверенно обыграл «Авиатор».

# Хоккей Беларуси

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