«В спортивных залах органов внутренних дел». Юрий Караев рассказал, где и как могут тренироваться трудные подростки

Новости Беларуси. «Стайки» в эти дни принимают первый турнир среди участников спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг». Он был запущен год назад под патронажем Президентского спортивного клуба и федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Инициатива направлена на вовлечение несовершеннолетних детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в занятия тайским боксом и кикбоксингом. Для этого используются залы на базе центров спортивной подготовки МВД. В дебютном турнире участие принимают 96 юных любителей единоборств. Они разбиты на возрастные группы, а также по весовым категориям. Однако прежде, чем файтеры оказались на ринге, состоялась церемония открытия. В ходе нее участники турнира получили ценные призы от организаторов. Это, безусловно, добавило мотивации на хорошее выступление.

Юрий Караев, председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

В спортивных залах органов внутренних дел, которые были оборудованы за средства Президентского спортивного клуба. Мы, федерация, нашли тренеров. Им идет две ставки на каждый спортзал. Они с удовольствием занимаются с детьми от 10 до 17 лет. Начали мы это в Минской области, где усилиями начальника УВД Александра Александровича Ковальчука был оборудован прекрасный зал, ринг, детям – перчатки, форма, другое снаряжение. И вот уже год занимаемся. Уже три спортзала в Центральном райотделе города Минска в РУВД мы открывали. Планируем дальше по всей республике открывать. Тренер проекта «Смелый шаг»: есть возможность у ребят проявить лидерские качества, стать мужчиной