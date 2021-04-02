Тренер проекта «Смелый шаг»: есть возможность у ребят проявить лидерские качества, стать мужчиной

Новости Беларуси. «Стайки» в эти дни принимают первый турнир среди участников спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг». Он был запущен год назад под патронажем Президентского спортивного клуба и федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Карпов, тренер проекта «Смелый шаг»:

Это большая удача, что такой проект происходит в нашей Республике Беларусь. Есть возможность у ребят проявить свои качества, лучшие качества, лидерские качества, то есть стать мужчиной. Потому что многие ребята где-то хотят себя проявить, но не всегда получается, не всегда есть возможность. Здесь в каждой группе ребята тренируются бесплатно. Им выдается форма. Тренировки проводятся на базах МВД везде, то есть там полностью вся материальная база обеспечена, вся экипировка обеспечена.