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Тренер проекта «Смелый шаг»: есть возможность у ребят проявить лидерские качества, стать мужчиной

02 апреля 2021 19:37
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Новости Беларуси. «Стайки» в эти дни принимают первый турнир среди участников спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг». Он был запущен год назад под патронажем Президентского спортивного клуба и федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренер проекта «Смелый шаг»: есть возможность у ребят проявить лидерские качества, стать мужчиной -1

Инициатива направлена на вовлечение несовершеннолетних детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, в занятия тайским боксом и кикбоксингом. Для этого используются залы на базе центров спортивной подготовки МВД.

Тренер проекта «Смелый шаг»: есть возможность у ребят проявить лидерские качества, стать мужчиной -4

Иван Карпов, тренер проекта «Смелый шаг»:
Это большая удача, что такой проект происходит в нашей Республике Беларусь. Есть возможность у ребят проявить свои качества, лучшие качества, лидерские качества, то есть стать мужчиной. Потому что многие ребята где-то хотят себя проявить, но не всегда получается, не всегда есть возможность. Здесь в каждой группе ребята тренируются бесплатно. Им выдается форма. Тренировки проводятся на базах МВД везде, то есть там полностью вся материальная база обеспечена, вся экипировка обеспечена.

# Спортивные соревнования # Иван Карпов # Юрий Караев # Фотофакт

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