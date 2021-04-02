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Волейбол. Впервые в истории «Минчанка» заняла 5-е место в Открытом чемпионате России

02 апреля 2021 15:23
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» впервые в истории заняла 5-е место в Открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стыковом противостоянии был повержен саратовский «Протон». На старте «горожанки» совершили много ошибок и отдали первый сет, однако в перерыве между партиями Станислав Саликов внес небольшие коррективы в действия своих подопечных. Убрав оплошности, «Минчанка» предстала во всей красе. Девушки превзошли россиянок практически во всех партиях и добыли важную и нужную викторию – 23:25 25:20 25:21 и 25:16.

Волейбол. Впервые в истории «Минчанка» заняла 5-е место в Открытом чемпионате России-1

Таким образом, белорусский клуб не только впервые в истории сумел выйти в «финал шести», но и поднялся на одну ступень выше.

# Волейбол # Станислав Саликов # Фотофакт

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