Волейбол. Впервые в истории «Минчанка» заняла 5-е место в Открытом чемпионате России

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» впервые в истории заняла 5-е место в Открытом чемпионате России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стыковом противостоянии был повержен саратовский «Протон». На старте «горожанки» совершили много ошибок и отдали первый сет, однако в перерыве между партиями Станислав Саликов внес небольшие коррективы в действия своих подопечных. Убрав оплошности, «Минчанка» предстала во всей красе. Девушки превзошли россиянок практически во всех партиях и добыли важную и нужную викторию – 23:25 25:20 25:21 и 25:16.