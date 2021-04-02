Игра между «Гомелем» и «Юностью». Что происходит на льду «Чижовка-Арены»?

Новости Беларуси. Старт дан. «Гомель» и «Юность» начали выяснять отношения в финале чемпионата Беларуси по хоккею. Главная серия турнира продлится до четырех викторий одного из оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Несмотря на то, что сегодняшний матч стартовал относительно поздно – в 19:45, у нас уже есть первая заброшенная шайба. Александр Китаров точным броском размочил ворота гомельчан. На пятой минуте игры счет уже 1:0 в пользу «Юности». Но пока команды еще выясняют отношения на льду, наверное, расскажу немного интересных фактов об этом матче.