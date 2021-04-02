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Игра между «Гомелем» и «Юностью». Что происходит на льду «Чижовка-Арены»?

02 апреля 2021 17:41
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Новости Беларуси. Старт дан. «Гомель» и «Юность» начали выяснять отношения в финале чемпионата Беларуси по хоккею. Главная серия турнира продлится до четырех викторий одного из оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игра между «Гомелем» и «Юностью». Что происходит на льду «Чижовка-Арены»?-1

2 апреля дружины схлестнулись на «Чижовка-Арене». Оттуда на прямую связь со студией вышла наш корреспондент Екатерина Лихошапко.

Игра между «Гомелем» и «Юностью». Что происходит на льду «Чижовка-Арены»?-4

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Несмотря на то, что сегодняшний матч стартовал относительно поздно  в 19:45, у нас уже есть первая заброшенная шайба. Александр Китаров точным броском размочил ворота гомельчан. На пятой минуте игры счет уже 1:0 в пользу «Юности». Но пока команды еще выясняют отношения на льду, наверное, расскажу немного интересных фактов об этом матче.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Екатерина Лихошапко # Александр Китаров # Фотофакт

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