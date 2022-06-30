В штаб-квартире НОК прошёл семинар для спортивных журналистов. Что такое новые медиа и как ими пользоваться?

Владислав Стефанский, руководитель новых медиа и специальных проектов ФК «Спартак-Москва»:

Новыми медиа мы называем все нетрадиционные виды средств массовой информации. Может быть, для кого-то они уже стали не новыми. Мы ими пользуемся, на самом деле, каждый день. Это средства связи, которые существуют в интернете, новые сервисы появляются практически каждый день. Мы ими еще не до конца научились пользоваться. Надеюсь, что сегодня я расскажу на примере футбольного клуба «Спартак», как правильно использовать то, что у нас есть, для того, чтобы работать лучше и лучше наш бизнес развивался, спорт и все сферы жизни.