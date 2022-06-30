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В штаб-квартире НОК прошёл семинар для спортивных журналистов. Что такое новые медиа и как ими пользоваться?

30 июня 2022 14:22
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Новости Беларуси. В преддверии международного дня спортивного журналиста, который отмечают 2 июля, в штаб-квартире НОК Беларуси состоялся образовательный семинар для пресс-служб федераций и специалистов по связям с общественностью, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В штаб-квартире НОК прошёл семинар для спортивных журналистов. Что такое новые медиа и как ими пользоваться?-1

Основная тема семинара – «Коммуникации в современном спорте: от болельщиков до СМИ». 60 представителей от разных видов спорта приняли участия в дискуссии. Среди спикеров были и российские гости.  

В штаб-квартире НОК прошёл семинар для спортивных журналистов. Что такое новые медиа и как ими пользоваться?-4

Владислав Стефанский, руководитель новых медиа и специальных проектов ФК «Спартак-Москва»:  
Новыми медиа мы называем все нетрадиционные виды средств массовой информации. Может быть, для кого-то они уже стали не новыми. Мы ими пользуемся, на самом деле, каждый день. Это средства связи, которые существуют в интернете, новые сервисы появляются практически каждый день. Мы ими еще не до конца научились пользоваться. Надеюсь, что сегодня я расскажу на примере футбольного клуба «Спартак», как правильно использовать то, что у нас есть, для того, чтобы работать лучше и лучше наш бизнес развивался, спорт и все сферы жизни.  

В штаб-квартире НОК прошёл семинар для спортивных журналистов. Что такое новые медиа и как ими пользоваться?-7

# СМИ Беларуси # Владислав Стефанский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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