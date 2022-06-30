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Открытый ЧБ по теннису продолжается на кортах Минска. Среди первых сеяных – Дарья Шауга

30 июня 2022 14:08
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Новости Беларуси. На кортах городского центра олимпийской подготовки по теннису продолжается открытый чемпионат Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый ЧБ по теннису продолжается на кортах Минска. Среди первых сеяных – Дарья Шауга-1

В нем принимают участие как ведущие теннисисты страны, так и ближайший резерв. Также на минский турнир заявились гости из России. В расписании четверга значился второй раунд основной сетки одиночного разряда у мужчин и женщин. Участники определяют сильнейших на харде.

Открытый ЧБ по теннису продолжается на кортах Минска. Среди первых сеяных – Дарья Шауга-4

Первая сеяная – Дарья Шауга, победительница зимнего первенства страны, успешно продвигается по турнирной лестнице. Белоруска готовится к международному старту – 25-тысячнику в Казахстане. И домашний турнир является для нее как походом за титулом, так и этапом подготовки к предстоящим соревнованиям. Отметим, что на чемпионате Беларуси по теннису выступают спортсмены, достигшие 14 лет и старше. Приятно, что наши юные теннисисты демонстрируют хорошую игру и не пасуют перед старшими товарищами.  

Открытый ЧБ по теннису продолжается на кортах Минска. Среди первых сеяных – Дарья Шауга-7

Дарья Шауга, участница соревнований:  
Мне нравится, что сейчас поколение, которое новое, играет в активный теннис. Если раньше в приоритете был теннис защитный, где учили в корт попасть, то сейчас он более активный. По планам мы должны были начинать играть на улице, но из-за вчерашних погодных условий не получилось. Мы продолжили играть в зале, так как я больше люблю зал, чем улицу, мне было намного комфортнее, поэтому победа оказалась легкой для меня.  

На чемпионате участники разыграют четыре комплекта наград. Победитель в миксте станет известен в субботу, 2 июля. А в воскресенье овации и кубки получат чемпионы страны в одиночном и парном разрядах.  

# Теннис # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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