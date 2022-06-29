Прямой эфир

Открытый кубок по плаванию стартовал в Беларуси. В числе призёров первого дня Илья Шиманович

29 июня 2022 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стартовал Открытый кубок Беларуси по плаванию на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открытый кубок по плаванию стартовал в Беларуси. В числе призёров первого дня Илья Шиманович-1

Участие принимают 342 спортсмена из Беларуси и России. Среди наших атлетов – лидеры сборной Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. В составе гостей – призеры Олимпийских игр, победители и медалисты чемпионатов мира и Европы.

Открытый кубок по плаванию стартовал в Беларуси. В числе призёров первого дня Илья Шиманович-4

29 июня соревновательный день открыли предварительные заплывы, по итогам которых лучшие пловцы квалифицировались в вечернюю сессию, где состоялись полуфинальные и решающие заплывы. Белорусы без медалей не остались. В числе призеров первого дня соревнований – Илья Шиманович, который на дистанции 200 метров брассом уступил бронзовому призеру Олимпиады россиянину Антону Чупкову.

Завершится турнир 2 июля.

# Плавание # Илья Шиманович # Анастасия Шкурдай # Антон Чупков # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ вернул лидерство в таблице Высшей лиги ЧБ по футболу. Борисовчане обошли «Слуцк»
29 июня 2022 17:57

БАТЭ вернул лидерство в таблице Высшей лиги ЧБ по футболу. Борисовчане обошли «Слуцк»

Хоккей. Белорусский «Персей» уступил в полуфинале турнира КХЛ 3х3
29 июня 2022 17:52

Хоккей. Белорусский «Персей» уступил в полуфинале турнира КХЛ 3х3

«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе
29 июня 2022 15:08

«Желание показать максимум». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе