Открытый кубок по плаванию стартовал в Беларуси. В числе призёров первого дня Илья Шиманович

Новости Беларуси. Стартовал Открытый кубок Беларуси по плаванию на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стартовал Открытый кубок Беларуси по плаванию на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Участие принимают 342 спортсмена из Беларуси и России. Среди наших атлетов – лидеры сборной Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. В составе гостей – призеры Олимпийских игр, победители и медалисты чемпионатов мира и Европы.
29 июня соревновательный день открыли предварительные заплывы, по итогам которых лучшие пловцы квалифицировались в вечернюю сессию, где состоялись полуфинальные и решающие заплывы. Белорусы без медалей не остались. В числе призеров первого дня соревнований – Илья Шиманович, который на дистанции 200 метров брассом уступил бронзовому призеру Олимпиады россиянину Антону Чупкову.
Завершится турнир 2 июля.