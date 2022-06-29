Открытый кубок по плаванию стартовал в Беларуси. В числе призёров первого дня Илья Шиманович

Новости Беларуси. Стартовал Открытый кубок Беларуси по плаванию на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участие принимают 342 спортсмена из Беларуси и России. Среди наших атлетов – лидеры сборной Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай. В составе гостей – призеры Олимпийских игр, победители и медалисты чемпионатов мира и Европы.