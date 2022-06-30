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Гродненский «Ритм» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

30 июня 2022 13:24
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Новости Беларуси. Спортсменки гродненского «Ритма» выиграли Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Ритм» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд-1

В решающем матче действующие чемпионки страны не оставили шансов соперницам из барановичского «Текстильщика», обыграв их с разгромным счетом – 5:1. Таким образом, «Ритм» оформил трофейный дубль в нынешнем сезоне. В матче за серебро сильнейшего определяют «Виктория» из смолевичей и ХК «Минск». Победитель данной встречи станет вторым участником поединка за Суперкубок страны.

# Хоккей # Фотофакт

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