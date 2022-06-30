Гродненский «Ритм» стал обладателем Кубка Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

В решающем матче действующие чемпионки страны не оставили шансов соперницам из барановичского «Текстильщика», обыграв их с разгромным счетом – 5:1. Таким образом, «Ритм» оформил трофейный дубль в нынешнем сезоне. В матче за серебро сильнейшего определяют «Виктория» из смолевичей и ХК «Минск». Победитель данной встречи станет вторым участником поединка за Суперкубок страны.