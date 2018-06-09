Golden State Warriors стал чемпионом НБА, MVP – Кевин Дюрант

Новости США. Баскетболисты Golden State Warriors завоевали третий титул чемпионов НБА за четыре года.

В финальной серии 72 сезона команда всухую обыграла Cleveland Cavaliers со счётом 4:0. В первом матче «Воинам Золотого штата» потребовалось время овертайма, чтобы одолеть противников, а в оставшихся трёх поединках спортсмены уложились в отведённое время. Итоговый счёт встреч составил (124:114), (122:103), (110:102), (108:85).

Второй год подряд самым ценным игроком признан Кевин Дюрант. В заключительном матче серии форвард оформил трипл-дабл (20 очков, 12 подборов, 10 передач). К слову, Дюрант пятый игрок в истории, которому удалось получить в финале 20-очковый трипл-дабл.