На ЧЕ в Белграде взяли золото каноистка Елена Ноздрёва и мужская байдарка-четвёрка

Новости Беларуси. Белоруска Елена Ноздрёва выиграла золото на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Также золотую медаль завоевала мужская белорусская байдарка-четвёрка.

Ноздрёва победила в заезде каноэ-одиночки на 500 метров. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 3 секунды. Второй финишировала представительница России Ксения Курач, третье место досталось представительнице Украины Людмиле Лузан.

Ещё одно золото Беларуси принесли Кирилл Никитин, Виталий Белько, Илья Федоренко и Роман Петрушенко. Спортсмены продемонстрировали в финале хорошую подготовку и преодолели километр за 2 минуты 48 секунд. Второе и третье места достались представителям Словакии и представителям Испании соответственно.

В начале лета 2018 года на первом этапе Кубка мира по академической гребле в заезде среди лёгких лодок победила белоруска.