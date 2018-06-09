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На ЧЕ в Белграде взяли золото каноистка Елена Ноздрёва и мужская байдарка-четвёрка

09 июня 2018 11:50
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Новости Беларуси. Белоруска Елена Ноздрёва выиграла золото на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде. Также золотую медаль завоевала мужская белорусская байдарка-четвёрка.  

Ноздрёва победила в заезде каноэ-одиночки на 500 метров. Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 3 секунды. Второй финишировала представительница России Ксения Курач, третье место досталось представительнице Украины Людмиле Лузан.  

Ещё одно золото Беларуси принесли Кирилл Никитин, Виталий Белько, Илья Федоренко и Роман Петрушенко. Спортсмены продемонстрировали в финале хорошую подготовку и преодолели километр за 2 минуты 48 секунд. Второе и третье места достались представителям Словакии и представителям Испании соответственно.  

В начале лета 2018 года на первом этапе Кубка мира по академической гребле в заезде среди лёгких лодок победила белоруска.  

Спортсменка финишировала с результатом 7 минут 46 секунд – здесь подробности.  

# Гребля # Елена Ноздрёва # Ксения Курач # Людмила Лузан # Кирилл Никитин # Виталий Белько # Илья Федоренко и Роман Петрушенко

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