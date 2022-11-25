Итоги «Игр Дружбы» в Казани. Белорусские пловцы завоевали 9 наград

В заключительный день соревнований по плаванию «Игры Дружбы», которые прошли в Казани, было разыграно 11 комплектов наград. Белорусские пловцы завоевали 2 медали – золото и серебро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович был лучшим на дистанции 50 метров брассом. Он занял первое место с результатом 25,94 секунды. Наши ребята в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексом в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко стали серебряными призерами турнира. Они уступили лишь команде Москвы. Анастасии Кулешовой, Алине Змушко и Анастасии Коряковской немного не хватило до пьедестала. На 100-метровке баттерфляем Кулешова финишировала 4-й. Змушко показала 4-е время на дистанции 200 метров брассом. А Анастасия Коряковская заняла 4-е место на дистанции 50 метров вольным стилем. Тенденцию четвертых позиций на личных дистанциях поддержала и женская эстафетная четверка, которая представляла Беларусь в эстафете 4 по 100 метров комплексом. Наши девушки также финишировали четвертыми. Отметим, всего на турнире белорусские пловцы завоевали 9 наград.