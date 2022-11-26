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Гандбол. Минский СКА выиграл у «Мешков Брест»

26 ноября 2022 19:26
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Новости Беларуси. 26 ноября в гандбольной афише дня главным значился поединок лидеров клубного белорусского гандбола – минского СКА и «Мешков Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Минский СКА выиграл у «Мешков Брест»-1

Игра проходила в городе над Бугом, но родная публика не помогла «мешковцам» в споре с «армейцами». В первом тайме дружина Игоря Папруги доминировала. На перерыв команды ушли с перевесом в семь мячей в пользу СКА – 20:13. Во второй половине игры брестчане предприняли попытку погони. Она оказалась безуспешной, но драматичной. За полторы минуты до окончания матча преимущество «армейцев» составляло всего два мяча. Но в итоге столичная команда победила со счетом 32:30 и вышла на первое место в чемпионате.  

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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