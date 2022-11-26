Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты

Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись из Казани, где завершился международный турнир «Игры дружбы». Этот старт определенно можно занести в актив нашей сборной. По его итогам земляки завоевали 9 наград и установили 8 национальных рекордов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В копилке национальной команды четыре медали высшей пробы. Дважды на первую ступень пьедестала поднимались наши эстафетные квартеты – смешанная и комбинированная. В заплыве на 50 метров брассом равных не было Алине Змушко. На аналогичной дистанции вне конкуренции был наш Илья Шиманович. Илья проплыл за 25,55 секунды и показал лучший результат сезона в мире.

Илья Шиманович, спортсмен сборной Беларуси по плаванию:

Ребята показали очень высокие результаты. Кто-то готовился, но лично для меня был старт не основной, поэтому он был проходящим. Показали довольно неплохие результаты. Конечно, можно было где-то добавить, естественно, как всегда, были допущены какие-то ошибки, но в целом был пройден такой хороший старт с хорошими показателями. Вся сборная отличилась.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

Очень хорошее плавание, очень хорошие секунды. Мы говорили о том, что после Кубка Федерации мы будем разгоняться и наращивать свои результаты. Так и произошло. То есть подготовка спланирована, грамотно идем по плану, спортсмены выходят на лучшие свои результаты.