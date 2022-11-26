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Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты

26 ноября 2022 16:14
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Новости Беларуси. Белорусские пловцы вернулись из Казани, где завершился международный турнир «Игры дружбы». Этот старт определенно можно занести в актив нашей сборной. По его итогам земляки завоевали 9 наград и установили 8 национальных рекордов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты-1

В копилке национальной команды четыре медали высшей пробы. Дважды на первую ступень пьедестала поднимались наши эстафетные квартеты – смешанная и комбинированная. В заплыве на 50 метров брассом равных не было Алине Змушко. На аналогичной дистанции вне конкуренции был наш Илья Шиманович. Илья проплыл за 25,55 секунды и показал лучший результат сезона в мире.  

Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты-4

Илья Шиманович, спортсмен сборной Беларуси по плаванию:  
Ребята показали очень высокие результаты. Кто-то готовился, но лично для меня был старт не основной, поэтому он был проходящим. Показали довольно неплохие результаты. Конечно, можно было где-то добавить, естественно, как всегда, были допущены какие-то ошибки, но в целом был пройден такой хороший старт с хорошими показателями. Вся сборная отличилась.  

Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты-7

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:  
Очень хорошее плавание, очень хорошие секунды. Мы говорили о том, что после Кубка Федерации мы будем разгоняться и наращивать свои результаты. Так и произошло. То есть подготовка спланирована, грамотно идем по плану, спортсмены выходят на лучшие свои результаты.  

Пловец Илья Шиманович: на «Играх дружбы» отличилась вся сборная, очень высокие результаты-10

В 2022 году пловцов ожидают еще два старта, ближайшим из которых станет чемпионат Беларуси.  

# Плавание # Илья Шиманович # Андрей Липницкий # Алина Змушко # Фотофакт

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