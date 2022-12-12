В России такой лиги нет. В чём уникальность турнира «Лига храбрых» по борьбе?

Новости Беларуси. В Минске завершился республиканский командный турнир «Лига храбрых», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данные соревнования разработаны Президентским спортивным клубом совместно с Белорусской федерацией борьбы и являются абсолютно новыми в спортивном календаре. Но уже понятно, что старт пришелся по душе. Подробнее расскажет Светлана Андралович.

Светлана Андралович, корреспондент:

Уютная обстановка: свет, музыка и софиты. Но происходит настоящая борьба. Несмотря на возраст, спортсмены показывают яркие схватки.

Впервые на территории Республики Беларусь прошли соревнования, объединившие три вида борьбы: вольную, греко-римскую и женскую. Восемь команд со всех уголков страны и гости из Москвы мерились силами на протяжении четырех месяцев, а в решающую стадию вышли лучшие из лучших. Александр Медведь: «Почему борьба такая красивая – без компромисса борются, смело, уверенно». Читать здесь.

В финальную схватку вышли команды Могилевской области и Москвы. И вот здесь началось настоящее противостояние, ведь российская школа давно известна своей силой, но наши ребята не уступают. Это отмечает и тренер соперников.

Михаил Макаренко, главный тренер сборной Москвы по греко-римской борьбе:

Спортсмены, конечно, в Беларуси – у ребят очень большая подготовка. Видно, что тренерский состав республики вкладывает в них и душу, и силу. Это видно не только по этим соревнованиям, но и на международной арене. Огромное спасибо всем организаторам, Федерации борьбы Беларуси, всему спорткомитету Беларуси за то, что такой праздник сделали. Это мало кто делает, регионы, страны. У нас даже такой лиги пока нет.

К слову, со счетом 17:13 одержала победу российская дружина, но здесь нет проигравших. Уровень наших ребят растет с каждым годом, и важно, что сами юные спортсмены стремятся к прогрессу и конкурируют с сильнейшими. Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске.

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной команды по вольной борьбе:

Собрали всех детей возраста до 15 лет. Увидели, какие ошибки есть, какие пробелы в тренерских кадрах. Мы будем над этим работать. Но даже за этот сезон дети очень сильно изменились в своем отношении к тренировочному процессу, к тому, о чем они говорят, о чем они думают, как они настраиваются на соревнования. Их блеск в глазах, даже в тренировочном процессе, сейчас уже виден.

А у функционеров есть возможность присмотреться к каждому талантливому атлету и работать над его развитием, потому что эти трудолюбивые ребята – будущее белорусского спорта.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Проект как раз таки открывает нам глаза. Посмотреть на резерв наш имеющийся, мы видим проблемные моменты в областях. В каждой области к этому турниру относятся серьезно. Идет внутренний областной отбор. Этот проект носит не только соревновательный характер, но и обучающий. Для детей всегда нужна мотивация, детям нужен стимул. Больше всего и лучше всего мотивирует нас самый лучший в нашем деле. Так что мы будем двигаться дальше и будем развиваться.