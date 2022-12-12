Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске

Новости Беларуси. В Минске завершился новый республиканский командный турнир «Лига храбрых», который разработал Президентский спортивный клуб совместно с Белорусской федерацией борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Впервые на территории нашей страны проводились соревнования, объединившие три вида борьбы: вольную, греко-римскую и женскую. Состав команды участников по каждому виду спорта включал 10 спортсменов в каждой весовой категории. А в зачет командных результатов шли итоги 30 схваток.

В финал вышли команды Могилевской области и Москвы, где сильнее оказались гости из России. Бронзовые награды завоевала дружина Минской области.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Самая важная часть этого проекта, который задуман Белорусской федерацией борьбы при огромной поддержке Президентского спортивного клуба, это прежде всего вовлечение детей в занятия спортом, и конкретно вольной и греко-римской борьбой. Здесь проигравших нет, здесь абсолютно все победители.