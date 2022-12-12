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Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске

12 декабря 2022 12:18
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Новости Беларуси. В Минске завершился новый республиканский командный турнир «Лига храбрых», который разработал Президентский спортивный клуб совместно с Белорусской федерацией борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске-1

Впервые на территории нашей страны проводились соревнования, объединившие три вида борьбы: вольную, греко-римскую и женскую. Состав команды участников по каждому виду спорта включал 10 спортсменов в каждой весовой категории. А в зачет командных результатов шли итоги 30 схваток.

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске-4

В финал вышли команды Могилевской области и Москвы, где сильнее оказались гости из России. Бронзовые награды завоевала дружина Минской области.

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске-7

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Самая важная часть этого проекта, который задуман Белорусской федерацией борьбы при огромной поддержке Президентского спортивного клуба, это прежде всего вовлечение детей в занятия спортом, и конкретно вольной и греко-римской борьбой. Здесь проигравших нет, здесь абсолютно все победители.

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# Борьба # Александр Барауля # Фотофакт

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